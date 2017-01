Boleslav plánuje další podzemní kontejnery

Mladá Boleslav - Odpad třídí stále více lidí. Řada měst proto od známých barevných kontejnerů, které bývají často přeplněné, přechází k podzemní variantě.

V Mladé Boleslavi jsou podzemní kontejnery už několik let. Loni město vybudovalo deváté stanoviště nedaleko Smetanovy ulice. Letos mají podle mluvčí magistrátu Hany Kopalové přibýt další dvě lokality. „První bude za Triem, o druhém se ještě rozhoduje. Uvažuje se o Viničné ulici nebo o náměstí Republiky," upřesňuje.

Nejdříve ale musí být schválený letošní rozpočet, o kterém budou zastupitelé jednat zítra. Pokud by k realizaci došlo, přesáhly by odhadované náklady dva a tři čtvrtě milionu korun.

Ladislav Mareš z Mladé Boleslavi považuje podzemní kontejnery za zajímavé řešení, město by se ale podle něho mělo zabývat spíš výpočtem jejich kapacity. „Podzemní kontejnery sice nahradí nadzemní, ale nepojmou zdaleka tolik odpadu. Je potřeba zajistit nejen včasný odvoz odpadu, cožje problém například v ulici 17. listopadu, ale hlavně vyřešit to, aby se nenavyšovala kapacita michalovické skládky," konstatoval.

V Mnichově Hradišti podzemní kontejnery odmítá část zastupitelů . Podle starosty Ondřeje Lochmana jim vadí pořizovací cena.

„Jedno stanoviště čtyř podzemních kontejnerů má stát milion korun. Jejich výhodou je podle mě i zvládnutelná údržba," míní starosta. Připouští ale, že zejména nádoby na papír a plasty jeden zápor mají. Stává se totiž, že se otvory po naplnění kontejnerů ucpou.

Radnice se přesto snaží o další. V létě bylo vytipováno osm míst, kde by se mohly nacházet. „Nebyloto snadné, protože v zemi jsou často sítě, které by se musely překládat, ve vzduchu zase visí kabely, ty by mohly vadit svozovému vozu," připomíná Ondřej Lochman. Nakonec zbylo šest míst. Město se uchází o dotaci a čeká na verdikt, který by měl být znám v květnu.

Nymbursko

V Nymburce jsou kontejnery skryté pod zemí zatím na dvou místech, v Mládežnické a Růžové ulici. Obě stanoviště se přitom

nacházejí v lokalitě, kde žije hodně lidí. Svozy jsou proto častější.

Podzemní kontejnery tam jsou už přes dva roky. A reakce místních lidí jsou stále různorodé. Mnozí uznávají, že tříděný odpad v podzemí nekazí ráz revitalizovaných ulic sídliště. Na druhou stranu čekali, že budou praktičtější. „Nedají se celé naplnit, otvory jsou nešikovné, a tak se kontejnery zaplní jen asi ze dvou třetin," říká obyvatelka nymburského sídliště.

Radnice však plánuje stanoviště podzemních kontejnerů i na dalších místech ve městě. Ve hře jsou dvě nové lokality. Podle bývalého radního Zdeňka Vocáska, který měl projekt prvních kontejnerů na sídlišti na starosti, by se měly nacházet v ulici Na Rejdišti a u bývalé radnice v Palackého ulici.

Instalace prvních stanovišť na sídlišti stála přibližně milion korun. Na velkou část nákladů tehdy přispěla městu dotace.

Mělnicko

Na Mělnicku jsou zatím podzemní kontejnery pouze v Kralupech nad Vltavou, například na dvou náměstích v Lobečku, Seifertověa Mládežníků.

Brzy by se však mohly objevit i v Mělníku. Podle místostarosty Milana Schweigstilla počítá radnice s jejich vybudovánímv okrajových částech města nebo na sídlištích. „V centru, kde je pod povrchem historické podzemí, je umístit nemůžeme," vysvětlil.

O podzemních kontejnerech uvažovali před časemtaké v Neratovicích, zatím tam však k žádnému závěru nedospěli.