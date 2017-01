Beznoska: Za ten boleslavský manšaft jsem hrál rád

Mladá Boleslav - Prsty klepe o stůl, probírá se vzpomínkami a je na něm znát, že pro něj končí jedna velká životní etapa. Je čtvrtek 26. ledna a za dvě hodiny Adolf Beznoska, poslanec a brzy také člen kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), opustí svou už takřka prázdnou boleslavskou kancelář a naposledy zamíří na magistrát rozloučit se s boleslavskými zastupiteli, mezi nimiž rozhodoval v posledních 15 letech o směřování Mladé Boleslavi

Adolf BeznoskaFoto: Deník

Beznoska, původem Kladeňák, někdejší profesionální hokejista i středoškolský pedagog, byl do funkce městského zastupitele zvolen poprvé v roce 2002. Tehdy Občanská demokratická strana volby vyhrála, ale zůstala v opozici.



„Stále si přesně vzpomínám, jak jsem tenkrát 3. listopadu kráčel poprvé na magistrát na jednání zastupitelstva a s trochu roztřeseným hlasem se hlásil o slovo. To už je dávno," říká dosluhující poslanec.



Ke slovu se tak Beznoska naplno dostal až o čtyři roky později, kdy ODS radnici ovládla a primátor Raduan Nwelati mu nabídl post prvního náměstka. Ten zastával až do roku 2014, kdy se funkce vzdal – to už totiž několik měsíců zasedal v Poslanecké sněmovně.

„Za těch patnáct let jsem prožil spoustu zajímavých příběhů. Kdykoliv jdu po městě, vybavuje se mi příběh té které investice, u jejíž realizace jsem byl. Ne že bych byl nostalgik, ale těším se na to, až jednou půjdu po městě s vnučkou a budu jí o tom, že to byla také trochu zásluha dědy, jak město dnes vypadá, vyprávět," pokračuje.



Přestože členství v kolegiu NKÚ, kam jej nominovala a schválila Poslanecká sněmovna, si od něj žádá, aby se vyvázal ze všech politických i statutárních funkcí, Mladé Boleslavi nehodlá dát tak docela vale.



„Vytvořil jsem si tu pevné vazby a snad nikdy jsem se s nikým nepohádal tak, aby některé dveře zůstaly navždy zavřené. Rád se sem budu vracet a diskutovat témata, která jsou pro mě důležitá, nebo poskytovat radu těm, kteří o ni budou mít zájem," uvažuje o budoucnosti Beznoska.



A jaká agenda by jej aktuálně zajímala? Kromě témat, jakými je odpadové hospodářství a další rozšiřování města, by to bylo například větší využití potenciálu Jizery k rekreaci nebo vybudování městské galerie, jakéhosi centra umění, kde by byly veřejnosti k dispozici rovněž tvůrčí dílny.



Na post zastupitele už Beznoska rezignoval tento týden, poslaneckého mandátu se vzdá v druhé polovině února. Pak už bude jeho úkolem dohlížení na hospodaření státu a zadávání státních zakázek.



„Do vysoké politiky jsem odcházel s tím, že jsem si ji chtěl vyzkoušet. Má očekávání se nakonec potvrdila a musím říct, že práce na městě mi byla bližší," dodává. Přesto žádné zkušenosti nelituje.