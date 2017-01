Bezdomovce děsí mráz, azylové středisko je malé a stan otevřený jen omezeně

Mladá Boleslav - Už dvě oběti si v minulých dnech vyžádal silný mráz, který udeřil v Mladé Boleslavi. Ve čtvrtek si černá statistika mohla přičíst další život.

Bezdomovec, kterého kolemjdoucí našel pod mostem nedaleko městského bazénuFoto: Městská policie Mladá Boleslav

„Ve čtvrtek v půl páté odpoledne jsme přijali telefonické oznámení, že pod mostem u říčky Klenice poblíž plaveckého bazénu na Štěpánce leží nehybně pravděpodobně bezdomovec," řekl ředitel městské policie Tomáš Kypta.

Volající byl v tu chvíli od bezmocného muže vzdálený asi dvacet metrů a nebyl si jistý, zda je v pořádku. Strážníci jsou na podobné situace během zimy zvyklí, a tak hlídka pořádkové služby okamžitě nasedla do auta a vyrazila mu na pomoc.

„Strážníci v muži poznali známého bezdomovce, který byl vlivem mrazu prochladlý. Podařilo se jim ho ale probudit a vzhledem k jeho zdravotnímu stavu na místo přivolali také sanitku. Záchranáři podchlazeného muže naložili a odvezli do Klaudiánovy nemocnice," doplnil Tomáš Kypta.

Podobně jako tento muž trpí i další lidé bez domova, kteří nemají střechu nad hlavou. Přitom by to tak být vůbec nemuselo. Před mrazem se mohou schovat nejen v azylovém středisku Naděje ve Štyrsově ulici, ale také v Poplužním dvoře, kde město jako útočiště bezdomovcům poskytuje vyhřívaný vojenský stan.

Naděje nestačí, stan byl zavřený

Jenže jak letošní mrazivé teploty ukázaly, najít místo k nocování není vůbec jednoduché. „Pravidelně přespávám v Naději, jenže teď už se mi několikrát stalo, že tam nebylo volné žádné lehátko a stan v Poplužním dvoře nebyl otevřený," upozornil jeden z klientů Naděje.

Vyhřívaný stan je otevřený ale jen tehdy, pokud venkovní teplota klesne dva dny po sobě pod minus pět stupňů Celsia. „Ideální by bylo, kdyby fungoval v průběhu celé zimy, případně ve dnech, kdy mrzne. To by se dalo naplánovat podle předpovědí," myslí si.

To, že kapacita střediska Naděje už několikrát nestačila, potvrdila i jeho vedoucí Ivona Horáková. „Nedostatek místa je v posledních dnech, zvlášť, když teploty padají pod nulu, velkým problémem. Někdy jsou všechna lůžka v noclehárně plná už od dopoledne a klienty musíme odmítat, přestože jsme na pokoje přidali přistýlky," řekla Ivona Horáková.

Naposledy se tak stalo ve středu, kdy foukal silný mrazivý vítr. „Venku zůstalo sedm klientů. Bohužel, tehdy ani nebyl tak silný mráz, aby byl otevřený stan v Poplužním dvoře. Lidé bez domova tak museli nocovat pod mosty, případně jinde," popsala smutnou realitu Ivona Horáková.

Naděje: omezená kapacita i s přistýlkami

Středisko Naděje disponuje omezenou kapacitou. Muže ubytovává na dvou pokojích, každý po šesti lůžkách a je možné přidat čtyři přistýlky. Ženy se vejdou do jednoho pokoje po čtyřech lůžkách s tím, že pro přistýlky už bohužel není místo.

„Zájem je i o denní místnost. Průměrně se tu vystřídá i čtyřicet lidí, kteří se přijdou nejen ohřát, ale také umýt. Tento týden jsme dokonce během jednoho dne vydali sto porcí jídla," dodala vedoucí střediska Naděje.

Pokud chcete lidem bez domova pomoci, aktuálně by nejvíce potřebovali deky a spacáky. To pro případ, že by je Naděje opět musela kvůli omezené kapacitě nechat spát venku.