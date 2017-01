Benátečtí se chalupy Pechtačky nevzdali, mají k ní citový vztah

Benátky nad Jizerou - Chalupa Pechtačka nedaleko Rokytnice nad Jizerou je v majetku Benátek nad Jizerou už několik let. Radnici se ji tehdy podařilo získat za akcie tamní společnost Carborunda.

CHALUPA PECHTAČKA, kterou chce koupit nájemník. Stále je v majetku Benátek nad Jizerou. Foto: archiv Chata Pechtačka

Jenže nájemník, který se o provoz nemovitosti stará, teď vedení města zaslal dopis s tím, že by chalupu rád koupil. Z jeho strany to byl jednoznačně logický krok. Přestože má chalupu pronajatou, nemůže s ní nakládat tak, jak by chtěl. Na druhou stranu, kdyby město nemovitost prodalo, získalo by nemalé peníze ve prospěch rozpočtu, ale to by také znamenalo, že by o chalupu už navždy přišlo.

Starosta Jaroslav Král ve věci nemohl rozhodnout sám, a proto bod předložil i zastupitelům.

Hodnota chalupy už tehdy dosahovala deseti milionů. Do ceny se počítal nejen pozemek a budova jako taková, ale i vybavení bezprostředního okolí.

„Musíme vzít také v úvahu, že tehdy si benátečtí občané k chalupě vytvořili velký citový vztah. V současné době, jak vzrostla životní úroveň, lidé jezdí lyžovat do Alp, nebo do moderních zařízení. Nemovitost v Rokytnici stále ale zhodnocujeme," sdělil Jaroslav Král zastupitelům.

Chalupa něco pamatuje

Podle něj chalupa sice není špatná, ale už přece jen něco pamatuje. I tak disponuje vybavením, které u podobných zařízení nemusí být samozřejmostí.

„Vedle chalupy je vlek i sjezdovka. Pro rodinnou rekreaci tehdejších zaměstnanců Carborunda to bylo ideální. Tehdy ještě v zimě bývalo dostatek sněhu," připomněl nejlepší časy starosta.

Město chtělo už dříve okolí chalupy modernizovat, a tak uvažovalo o vybudování umělého zasněžování a prodloužení sjezdovky až k dřevařské cestě v Rokytnici. „Tam jsme ale narazili nejen u Správy Krkonošského národního parku, ale zejména u tamních vodovodů a kanalizací, protože u chalupy se nachází zdroj pitné vody pro Rokytnici. Zkrátka tam nešlo udělat jezírko, ze kterého bychom potom zasněžovali," vysvětlil Jaroslav Král, který chalupu pamatuje ještě v největší slávě z padesátých let, kdy tam jezdil se Sokolem.

Nicméně, prodej nezatracuje. K návrhu pozvat si potencionálního zájemce na radnici a podrobně s ním probrat jeho představu o odkupu nemovitosti, se přiklonilo patnáct zastupitelů, tři se zdrželi.

Podle kontrolního výboru město chalupu nutně prodat nemusí, protože finančních prostředků má zatím dost.