Po pádu severní klenby zůstává zámek otevřený

Bělá pod Bezdězem - Stav zámku v Bělé pod Bezdězem zatím zůstává neutěšený. Po pádu severní klenby se město postaralo o statické zajištění, je ale jasné, že to stačit nebude.

Zámek v Bělé pod BezdězemFoto: Archiv

Starostka Jitka Tošovská potvrdila, že radnice hledá řešení. „Udělali jsme všechno, co bylo v té chvíli v našich silách. Teď pokračuje výběrové řízení na dodavatele stavby, který by spadlé klenby měl opravit," vysvětlila Tošovská, podle které by náklady měly přesáhnout dva miliony korun.

Kvůli narušené statice musely být vyklizeny i některé městské byty. „Zajistili jsme jejich obyvatelům náhradní ubytování," připomněla Tošovská.

Město by chtělo v dalších letech řešit stejnou cestou i uvolnění dalších bytů, aby pak zámek mohl projít poměrně náročnou rekonstrukcí. Ve studii, kterou si Bělá pod Bezdězem nechala zpracovat, už se totiž se s využitím zámeckých prostor za účely bydlení nepočítá. „Nyní tam žije ještě dalších devět rodin, které bychom potřebovali přestěhovat. Proto postupně opravujeme další městské byty, které budou náhradou za zámecké byty," uvedla Tošovská.

BĚLSKÝ ZÁMEK

Gotická tvrz byla založena na počátku 14. století, zhruba ve čtyřicátých letech 16. století pak došlo k její přestavbě na renesanční zámek. Za vlády rodu Valdštejnů následovaly barokní úpravy. Od 20. století se v prostorách zámku nachází byty a městské muzeum.

Podle starostky spolupráci s nájemníky ze zámeckých prostor zatím žádné problémy neprovázejí. „Ptáme se předem na jejich představy.

Když najdeme vhodný byt, rodina si ho jde prohlédnout a má rovněž právo zasahovat do rekonstrukce," doplnila s vysvětlením, že nové byty jsou mnohdy výrazně lepší než ty zámecké.

Pro návštěvníky zámku ale starostka Bělé pod Bezdězem dobré zprávy nemá. Havárie, ke které tam došlo, částečně ohrozila turistickou sezonu.

„Jedna z turistických tras vede přes arkády do propojovací chodby zrovna v místech, kde k pádu klenby došlo. Umístili jsme tam nejen podpěry, ale také pletivo, které má zabránit dalšímu pádu cihel. Samozřejmě bude zapotřebí větší opatrnosti, ze strany návštěvníků i průvodců. Rozhodně ale neuvažujeme o tom, že by zámek byl uzavřen kompletně," poznamenala Jitka Tošovská.

Už na začátku června přitom bude slavnostně otevřena první část nové zámecké expozice Romantická archeologie Bělska, vytvořená podle libreta archeologa Jiřího Waldhausera. Výstava, která se nachází v opraveném gotickém sklepení jihozápadního křídla, má představit Bělsko také jako domov dávných předků.

Vernisáž se uskuteční 10. června od 16 hodin.

V zámeckých prostorách se kromě bytů nachází také informační centrum, které prošlo před třemi lety modernizací, a v prvním patře pobočka mladoboleslavského muzea.