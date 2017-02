Bělá má peněz dost, přesto městské budovy chátrají

Bělá pod Bezdězem - Bělá pod Bezdězem má na svých účtech šestasedmdesát milionů korun. Do budov, které by městu mohly přinést další peníze, přesto příliš neinvestuje.

Bělá pod Bezdězem. Ilustrační fotoFoto: Deník

Ve městě je málo míst, kde se místní lidé mohou bavit. Chtěli by proto, aby byl stávající městský majetek zachován a měnil se k lepšímu.

Jde například o restauraci Na Hřišti, která už je delší dobu bez nájemce, a tak město přichází o zisk. Zavřená je i druhá restaurace v Tyršově ulici, ke které patří ještě bazén a sauna.

Nájemce podnik opustil na konci minulého roku, od té doby zůstaly prostory prázdné. Nemovitost není už na pohled v dobrém technickém stavu. Kvůli sauně, která je stále v provozu, ji však místní zastupitelé odmítli prodat. Milion a půl na nezbytnou rekonstrukci přitom zatím nevyčlenili.

Rozpočet schválili

Při schvalování rozpočtu města na letošní rok, který podpořilo čtrnáct z dvaceti hlasů, někteří zastupitelé jen kroutili hlavou nad tím, proč město šetří.

Podle zastupitele a bývalého starosty Milana Lomoze by si investice zasloužily silnice, zámek nebo školní družina. „Cílem není mít na účtech spoustu peněz, ale mít opravené město," poznamenal Milan Lomoz.

Právě stavba nové školní družiny je podle starostky Bělé pod Bezdězem Jitky Tošovské klíčovou investicí, kterou by město zaplatilo i z peněz našetřených v rezervním fondu, pokud by neuspělo s žádostí o dotaci.

Plánují řadu stavebních akcí

Radnice počítá i s řadou dalších stavebních prací. V současné době pokračuje rekonstrukce kuchyně mateřské školy Velenského, chystá se výměna oken v základní škole Tyršova, architektonická studie na rozšíření školy nebo plynofikace Lidové ulice.

Na zasedání věnovaném rozpočtu se v souvislosti s ekonomickými možnostmi města řešily i městské byty. Technik správy bytů Pavel Girgle zastupitelům oznámil, že je aktuálně volných devět bytů. „Máme na jejich opravy omezené peníze. Můžeme se rozhodnout, buď opravíme restauraci Na Hřišti, nebo byty," konstatoval.

Důležitá je pasportizace bytů

Zdůraznil, že pokud chce město restauraci pronajímat, musí být prostory v takovém stavu, aby splňovaly normy. „Pod podlahou je plíseň, která se rozšiřuje. Navíc si myslím, že jakákoli kontrola by nám objekt okamžitě zavřela," dodal technik.

Podle zastupitele Miloše Jirdáska by bytová komise měla dokončit pasportizaci bytů, vyčlenit ty neopravitelné a nabídnout je k prodeji. „V dnešní době je lidé koupí. Nám by pak stačilo investovat do zbývajících bytů a objektů, které jsou ve vlastnictví města," navrhl.