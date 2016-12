Balónky pro Ježíška pomohly nemocnému

Mnichovo Hradiště - Na první pohled vypadá téměř tříletý Honzík Hanuš z Mnichova Hradiště jako zdravé batole. Jenže, pohled do velkých modrých očí prozradí, že při příchodu na svět neměl příliš štěstí. Narodil se totiž s vrozenou vývojovou vadou pravé ruky, kde má pouze dva prsty palec a prsteníček.

Malý Honzík z Mnichova Hradiště s rodiči, Alešem Janatkou (vpravo) a Jaroslavem Trpkošem (vlevo)Foto: Lucie Růžková

Když si rodiče Petra a Jan mysleli, že je to to jediné, co bude Honzíka celý život trápit, přišla další bolestivá rána. V půlroce mu lékaři diagnostikovali opoždění psychomotorického vývoje a objevily se také první epileptické záchvaty.

„Později také zjistili, že Honzík trpí těžkou formou epilepsie, tzv. Westovým syndromem. Jeho vývoj se téměř zastavil. Nehraje si, nesleduje ani nefixuje očima, nesedí ani neleze," popsala maminka Petra Hanušová. S manželem Janem v sobě ale našli dost síly a motivace, aby těžce nemocnému synovi věnovali čtyřiadvacetihodinovou péči. „Největší odměnou je pro nás jeho úsměv. Dá nám tak najevo, že je spokojený a to je to, proč to všechno děláme," pokračovala.

Šek na 10 500 korun

Oba rodiče velmi potěšilo, když spolek Žijeme pro Hradiště Honzíkovi věnoval jako vánoční dárek šek na 10 500 korun. O to hezčí je, že se na něj složili obyvatelé Mnichova Hradiště. Částka totiž pochází z dobrovolného vstupného tradiční akce Vypouštění balonků pro Ježíška ve farské zahradě, kterou letos navštívily zhruba čtyři stovky lidí. „Chtěli bychom moc poděkovat. Vůbec jsme nepředpokládali, že Honzík osloví tolik lidí a dobrovolné vstupné bude mít takovou odezvu. Peníze použijeme na některý z dalších rehabilitačních pobytů, což nám dává zase energii a sílu, protože víme, že na zvládnutí Honzíkovy nemoci nejsme sami," vyjádřila vděk maminka.

Aby se jeho stav zlepšil, musí pravidelně rehabilitovat nejen doma, ale dojíždí i do Jedličkova Ústavu v Liberci na hipoterapii, klinickou logopedii či canisterapii. Dvakrát do roka absolvuje i lázeňský pobyt v Klimkovicích a letos v červenci navštívili i Mediacal Adeli Centrum v Piešťanech na Slovensku. Od září navštěvuje speciální mateřskou školku Sluníčko v Turnově, kde mu nechybí rehabilitace ani stimulace. Navíc si tu může hrát i s Davídkem Koškem, o němž Boleslavský deník také několikrát psal.

V současnosti rodiče ještě Honzíka vozí v klasickém dětském kočárku. Do budoucna ale budou muset pořídit speciální, jehož cena se pohybuje kolem 70 tisíc. Nicméně podle Petry Hanušové se stav Honzíka lepší, jde to ale pomalu. „Pokrok jsme zaznamenali například na podzim, kdy se opřel „na čtyři" a lépe už drží i hlavičku. Už ji tolik nezaklání," dodala.