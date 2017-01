Azylové středisko: lůžek je málo, zájem velký

Mladá Boleslav - Azylovému středisku Naděje v silných mrazech nestačí ubytovací kapacita pro lidi bez domova. Teploty pod bodem mrazu si přitom vyžádaly už dva životy.

Bezdomovec, kterého kolemjdoucí našel pod mostem nedaleko městského bazénuFoto: Městská policie Mladá Boleslav

Dva mrtvé bezdomovce si ke konci prosince vyžádaly silné mrazy, které na sklonku loňského roku sevřely Mladou Boleslav. A kdyby o dalších kolemjdoucí včas neřekli strážníkům, mohlo by jich být ještě více.

Přestože lidé bez domova mají dvě alternativy, kde se mohou schovat před zimou, často zůstávají venku. Velký nápor tak v těchto dnech zažívá nejen středisko Naděje v ulici Štyrsova, ale i vyhřívaný vojenský stan postavený v Poplužním dvoře.

Kde je tedy problém? Právě v nedostatečné kapacitě Naděje a nepravidelném otevírání stanu. Ten je totiž bezdomovcům k dispozici jen tehdy, pokud noční teploty dva dny po sobě dosáhnou mínus pěti stupňů. Je tak velmi pravděpodobné, že stan bude přístupný minimálně do příštího úterý. Silné mrazy totiž podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu nepoleví. Nejnižší teploty mohou v noci na čtvrtek dosáhnout až mínus sedmnácti stupňů Celsia, v pátek k ránu může být ještě o stupeň chladněji.

Stan je vyhledávaný

Bezesporu je stan vyhledávaným útočištěm bezdomovců. Podle Tomáše Kypty, ředitele mladoboleslavských strážníků, v něm v noci na pondělí přenocovalo sedm lidí bez domova, noc na úterý tam strávilo dokonce osm bezdomovců.

Na rozdíl od střediska Naděje má stan dostatečnou kapacitu. Podle mluvčí magistrátu Hany Kopalové se do něj vejde až dvacet klientů, a tak se zatím nestalo, že by klienty museli odmítat. Naproti tomu Naděje s nedostatkem volných lůžek bojuje.

„K dispozici máme dvanáct lůžek pro muže a čtyři přistýlky. Ženy ubytujeme pouze čtyři a vzhledem k malému pokoji není možné přidat ani jednu přistýlku," popsala Ivona Horáková, vedoucí střediska Naděje s tím, že například během prosince 2016 nemohli poskytnout nocleh v 78 případech. Naproti tomu jen za letošní rok Naděje poskytla 236 noclehů. Zájemce o nocleh v takových chvílích vždy posílá do Poplužního dvora. Nicméně setkává se i s tím, že klienti o otevření stanu nevědí.

Infomace pro bezdomovce

„Informace o tom, zda je stan otevřený, dostávají bezdomovci nejen v Naději, ale také od strážníků, kteří jsou s nimi v kontaktu a na ulicích jim rozdávají i letáčky," vysvětlila Hana Kopalová. I přesto jsou klienti Naděje, na něž v ulici Štyrsova občas nezbude místo, vůči stanu kritičtí. Vadí jim, že se jeho otevření řídí mínus pěti stupni Celsia.

Vyhřívaný stan město koupilo v roce 2014 a i s kompletním vybavením zaplatilo přibližně 170 tisíc. Částka zahrnovala nejen náklady na vytápění, ale také na personál, občerstvení i čištění lůžkovin. Tehdy byl otevřený sedm dnů, zatímco v následujícím roce zůstal zavřený.

„V lednu i v prosinci 2015 bylo teplé počasí a ochladilo se až v novém roce, tedy až v 2016," vypočítala Hana Kopalová s tím, že minulý rok byl stan dispozici zatím devětkrát. „V současné době nelze říci, jaký bude vývoj počasí. Už teď je ale jasné, že půjde o nejdelší provoz za dobu fungování stanu," zhodnotila mluvčí města.

Magistrát o nedostatečné kapacitě Naděje ví. „Nabídli jsme jí možnost čerpat finance v rámci budování sociální infrastruktury z Integrovaného plánu rozvoje území a to až do výše 85 procent nákladů," řekl náměstek primátora Michal Kopal. Finančně výhodnějším řešením by možná bylo, kdyby město vlastnilo objekt, který by na zimu pronajalo Naději. Město ale žádnou takovou budovu nemá. Náměstek Kopal také přiznal, že v minulosti už se zabývali myšlenkou nastěhovat Naději do větších prostor.

Nabídky s ubytováním zůstávají nevyužité

„Ve městě existuje řada příležitostí nabídky práce včetně ubytování a dle vyjádření zástupců pracovních agentur, které toto nabízejí, není ze strany bezdomovců téměř zájem," upozornil.

Podle mluvčí magistrátu je zároveň třeba si uvědomit, že Mladá Boleslav, jakožto město s jednou z nejvyšších životní úrovní obyvatel v republice, je pro bezdomovce atraktivním místem.

„Kromě toho nám také často zůstávají na ulici neúspěšní uchazeči o práci v automobilovém průmyslu, a nebo například klienti protialkoholní záchytky, kteří jsou do Mladé Boleslavi sváženi z celého Středočeského kraje," dodala Hana Kopalová.

Počet bezdomovců pravidelně kontrolují strážníci. Podle Tomáše Kypty se jich ve městě aktuálně zdržuje zhruba třicet, což je oproti předcházejícímu roku rapidní pokles.

Jak je využívaná Noclehárna v Naději

Listopad a prosinec

2014 – 800 noclehů

2015 – 678 noclehů

2016 – 976 noclehů



Leden, únor, březen

2015 – 1 229 noclehů

2016 – 1 089 noclehů

1. – 16. ledna 2017 zatím 236 noclehů

Přenocování v Naději není zdarma. Jak upřesnila Ivona Horáková, od klientů vybírají poplatek 30 korun/noc, pokud se zde zájemce ubytovává nad dva měsíce, pak poplatek činí 50 korun/noc, po třech měsících už 70 korun/ noc. Náklady na jedno lůžko pro jednoho klienta v noclehárně je okolo 200 korun. V noclehárně, která je otevřena od 20 do 7 hodin, je dispozici poradenská služba a také možnost hygieny.