Aneta Kaulfusová si vytančila titul mistryně světa!

Bezno - Nevídaný úspěch, tak by se dala v krátkosti shrnout účast bezenských tanečníků a členů zdejšího tanečního souboru Bezinky Country Dance na mistrovství světa v Line Dance, které se uskutečnilo v prvním lednovém týdnu v Liberci

Trojice bezenských tanečnků, zleva Vendulka Vosyková, Jiří Vosyka a Aneta Kaulfusová. Foto: Květa Srbková

Do severočeské metropole se sjelo pět stovek tanečníků z 21 zemí celého světa ve věku od šesti do 80 let, kteří na klání postoupili ze svých národních šampionátů. Bezno mělo své zástupce ve dvou kategoriích v Line Social Primary Female (základní kategorii dívek do 9 let) se představila devítiletá děvčata Aneta Kaulfusová a Vendulka Vosyková, v Line Social Youth Male (základní kategorii chlapců ve věku 9 až 13 let) bojoval o umístění třináctiletý Jiří Vosyka.

Každý ze svěřenců učitelky Květy Srbkové předvedl tři povinné sólové tance country, funk a retro. Podle pravidel Line Dance musí tanečníci co nejlépe zvládnout všem závodníkům společné kroky a zároveň se musí představit s co nejzajímavější choreografií rukou, kterou si vymýšlejí sami. To se Bezenským podařilo a porota složená z výhradně zahraničních porotců jim rozdala vysoké známky. Ty vůbec nejvyšší sklízela Aneta Kaulfusová.

Aneta obsadila nejvyšší příčku a stala se mistryní světa, Vendulka a Jirka se rovněž dočkali medaile, za čtvrté místo. Všichni účastníci nyní s nadšením vzpomínají na přátelskou atmosféru závodů spojených s workshopy i na slavnostní ráz závěrečného ceremoniálu.

„Skutečně jsme měli pocit, jako bychom byli na olympijských hrách. Na stupně vítězů děti vedly krásně oblečené hostesky, zněly fanfáry i státní hymna a pro děti to byl velký zážitek. Přiznám se, že pro mě také," dme se pýchou Květa Srbková.

V letošním roce tanečníky čeká řada dalších závodů v ČR, Německu či Rakousku. Úspěchy však k Line Dance vedou i další děti z řad Bezinek, takže své zkušenosti budou zkušení harcovníci brzy předávat dál.

A jaké cíle mají tanečníci aktuálně před sebou. Mistryni světa Anetu čekají tři nové tance, z nejnižší výkonnostní kategorie Social totiž postoupila o stupeň výš a na dalších závodech už bude místo tří tanců předvádět celou šestici. Bezeňáky rovněž čekají párové sestavy.

„Hlavně si ale chceme ten tanec pořádně užívat," dodávají Aneta a Vendulka a Jirka jim souhlasně přikyvuje.

Mladí tanečníci děkují svým sponzorům: Restauraci Šalanda, Retro clubu Fénix a Tomáši Müllerovi Masouzeniny Chotětov.