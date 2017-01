Adolf Beznoska míří do Nejvyššího kontrolního úřadu, jako poslanec končí

Mladá Boleslav - Adolf Beznoska složí funkci poslance i městského zastupitele, v NKÚ bude dohlížet na hospodaření státu či zadávání státních zakázek.

Adolf Beznoska.Foto: Deník/Pavel Svačina

Zatímco podnikatel, náměstek hejtmanky a boleslavský zastupitel František Petrtýl (ANO 2011) minulý týden skládal poslanecký slib a poprvé zasedl v řadách Poslanecké sněmovny po odchodu Jaroslavy Pokorné Jermanové na post hejtmanky, o poslanci a boleslavském zastupiteli Adolfu Beznoskovi (ODS) se rozhodovalo jako o novém členovi kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Kolegové poslanci mu projevili důvěru a hlasovala pro něj potřebná většina.

Kandidáty do kolegia NKÚ volí Sněmovna na návrh prezidenta kontrolního úřadu. Zatímco jméno Beznosky prošlo hlasováním na první pokus, další dva kandidáti, Jan Kinšt a Stanislav Koucký, už podruhé neuspěli. Dvě křesla v kolegiu tak nadále zůstávají volná.

„Kontrolní mechanismy jsem měl samozřejmě nastaveny i na městě, například když jsem připravoval rozpočet. V tomto případě to bude něco podobného. Škála kontrol, které mě čekají, bude ovšem nepoměrně větší, takže se samozřejmě budu muset učit novým věcem," komentuje Beznoska.

Není divu, že bývalý hokejista a někdejší ředitel mladoboleslavské Obchodní akademie novou funkci vítá. Zatímco mandát v Poslanecké sněmovně by musel na podzim v parlamentních volbách obhajovat, post v NKÚ je bez časového omezení (členové mohou úřad zastávat až do dovršení 65 let).

Svým odchodem do NKÚ však dlouholetý boleslavský zastupitel musí rezignovat jak na post poslance, tak na členství v mladoboleslavském zastupitelstvu.

Principiálně nezávislý

„Nejvyšší kontrolní úřad musí být principiálně nezávislý, takže člen kolegia musí rezignovat na veškeré politické funkce. Je to pochopitelné, vždyť dohlíží na ministerstva, plnění státního rozpočtu nebo čerpání dotací z Evropské unie," pokračuje.

Ve Sněmovně měl Beznosku nahradit Martin Kupka, starosta Líbeznic a náměstek středočeské hejtmanky, po interních jednáních v rámci ODS však poslanecký slib složí ekonom a vysokoškolský pedagog Jan Skopeček (byl dalším náhradníkem v pořadí). S boleslavským zastupitelstvem se Beznosky rozloučí 26. ledna, místo něj tu zasedne Jiří Pešán.

Úkolem NKÚ je kontrola hospodaření se státním majetkem, plnění státního rozpočtu, vydávání a umořování státních cenných papírů nebo zadávání státních zakázek.

Adolf Beznoska vstoupil do komunální politiky v roce 2002, kdy poprvé zasedl v městském zastupitelstvu. O čtyři roky později už zastával funkci radního a prvního náměstka primátora. V Poslanecké sněmovně úřadoval od roku 2013.